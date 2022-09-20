Херсон, Бывш. УССР, , 15:54 — REGNUM Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо просит Россию помочь с проведением референдума.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

В личном телерам-канале Сальдо обратился за помощью в проведении референдума к России другим странам «с целью оказания содействия в наведении законного конституционного порядка на территории Херсонской области».

Референдум в Херсонской области пройдёт с 23 по 27 сентября. На нём будет рассмотрен вопрос о воссоединении субъекта с Российской Федерацией.