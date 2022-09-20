Донецк, , 15:54 — REGNUM Киевские боевики обстреливают Донецк и другие населённые пункты ДНР без военной необходимости, в том числе стреляют в упор из танков по жилым домам. Об этом глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил в своём обращении, опубликованном 20 сентября в своём телеграм-канале.

Мариуполь Александр Погожев © ИА REGNUM

По его словам, боевики, не скрываясь, заявляли жителям Волновахи и Мариуполя, что от их домов не останется камня на камне.

«У нас есть сотни свидетельств, что [киевские] террористы из танков обстреливали многоэтажные дома в упор, поджигали то, что не могли уничтожить обстрелами», — подчеркнул Пушилин.

Он добавил, что ВСУ специально разбрасывают мины «Лепесток», на которых подрываются и взрослые люди, и дети. Продолжаются обстрелы жилых районов, где нет военных объектов.

Пушилин заявил, что жители ДНР стойко и мужественно переносят террористические обстрелы, но ждут воссоединения с Россией.

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