Париж, 20 сентября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна провела трехстороннюю встречу с иракским и иорданским коллегами. Об этом глава МИД Франции сообщила в своем аккаунте в Twitter.

diplomatie.gouv.fr Глава МИД Франции Катрин Колонна

Стороны обсудили ситуацию в Ираке, а также поддержку региональному диалогу в пользу стабильности в регионе и решения глобальных проблем.

«Будем работать над второй конференцией в формате «Багдад» в Аммане», — написала Катрин Колонна в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Ifop, почти три четверти французов (73%) считают идеальным пенсионным возрастом 62 года или меньше.

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