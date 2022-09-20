20 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что с 23 по 27 сентября состоится референдум о воссоединении Луганской и Донецкой Народных Республик с Россией.

Мирослава Романенко, , 16:28 — REGNUM Референдум о воссоединении Луганской и Донецкой Народных Республик с Россией состоится с 23 по 27 сентября. Об этом 20 сентября сообщили первый заместитель главы Народного совета Луганской Народной Республики Дмитрий Хорошилов, а также глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Донецкая Народная Республика Иван Шилов © ИА REGNUM

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многих участников обсуждения обрадовала столь стремительная подготовка к проведению референдума. Регионам «пора домой», отметили участники обсуждения.

«С Богом, родные! И Донбасс, и Херсон, и Запорожье! Всех ждём, кто хочет будущее с Россией!» — отреагировала Anzhelika.

«Потерпите, родненькие, еще немножко, все вернутся домой. Обязательно вернутся. Иначе просто быть не может», — пишет Катерина.

«Да уж, не ожидал такой прыти и такой кучности — сразу четыре региона (также референдум планируется на освобожденной части Запорожской области. — М. Р.), и, похоже, очень быстро референдум проведут», — отметил Владимир М.

«Ждём вас, как крымчан в 2014-м», — добавил TiRuki.

«Вместе мы — один народ, одна сила», — комментирует новость ИВОЛГА*Z.

«Ждём с той стороны польские референдумы. И нет [б. УССР]», — с сарказмом добавил Турино.

«Всегда долго запрягаем. Но зато потом с ветерком!» — с юмором написал один из участников обсуждения.

«Это будет восстановление исторической справедливости и справедливости для жителей Донбасса после всего того, что им сделал [киевский режим]», — добавила Гайка.

Россия! Донбасс! Крым! Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«В любом случае, во-первых, — иллюзии по возвращению республик и областей [киевским режимом] растворятся… А во-вторых, по внесённым законам касаемо военного положения и призыва понятно, что интенсивность и характер спецоперации поменяются», — прокомментировал Андрей новость о референдуме.

«Тикайте, хлопцы (видимо, обращение к ВСУ. — М. Р.). Ибо теперь вся (!) армия России будет уничтожать фашистов на своей уже территории», — пишет Andrey.

«Теперь только победа и капитуляция НАТО…» — отреагировал Сергей.

«Даже не верится, что Донбасс будет скоро в рубрике на «1 канале» о погоде в России», — написал nothing personal.

«Родные, возвращаетесь домой», — призвал Andi Z.

«Лишь бы тихо было там у вас, без провокаций», — отметила Ирина.

«Возвращаются русские земли домой», — отреагировал Leonid.

«Пора домой, в родную гавань! И наконец-то Россия снимет белые перчатки и оденет боксерские», — подытожила Ксю Окси.

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Напомним, решение о проведении референдума о воссоединении с Россией также приняли власти Херсонской области.