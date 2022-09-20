Москва, , 15:53 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование механизма изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Законопроект исключает возможность ухода от ответственности за нарушение земельного законодательства путем введения запрета на переход, прекращение права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и передачу участка в ипотеку.

В частности законопроект устанавливает, что при выявлении факта нарушения законодательства и выдачи предписания об устранении выявленного нарушения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится запись о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и ипотеки как обременения на такой участок, за исключением случаев перехода права собственности в порядке универсального правопреемства.

Мера позволит прервать цепочку фиктивной смены собственника на земельный участок. При этом законопроект сохраняет для собственника право передавать участок в аренду в целях возможности устранения выявленных нарушений с помощью третьих лиц.

Вместе с тем в случае неустранения в установленный предписанием срок выявленного нарушения, после назначения административного наказания за неустранение выявленного нарушения законопроект запрещает совершение в отношении земельного участка любых сделок посредством внесения в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и ипотеки как обременения на такой участок до завершения рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность установления факта неиспользования земельного участка по целевому назначению в течение трех и более лет к моменту осуществления федерального государственного земельного контроля (надзора).

Инициатива также вводит положения, регулирующие порядок продажи земельных участков на торгах посредством публичного предложения в случае их изъятия при неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации, в том числе в целях сокращения общего срока изъятия участков у собственников законопроект сокращает срок принятия уполномоченными органами решений о приобретении таких земельных участков в государственную или муниципальную собственность до пятнадцати дней.

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Вместе с тем, по словам зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежды Школкиной («Единая Россия») законопроект не решает проблему с невостребованными долями, которых по разным оценкам в России насчитывается около 13 млн га.

«И я надеюсь, что наша давняя инициатива по вовлечению невостребованных долей земель сельхозназначения в оборот через упрощенную процедуру передачи невостребованных долей в муниципальную собственность, в том числе через признание земельных долей умерших собственников (при отсутствии наследников или завещания) выморочным имуществом, в ближайшее время будет поддержана правительством РФ, и в этом вопросе наконец-то будет поставлена жирная точка», — отметила Школкина.

Кроме того, по ее словам, необходимо решать вопрос с землями сельхозназначения, находящимися в муниципальной и региональной собственности, и которые также не всегда используются по назначению.

«На мой взгляд, для таких земель необходимо также распространить критерий, как максимальные сроки использования земель сельхозназначения по назначению (по общей аналогии) и увеличить меры господдержки для ввода таких земель в оборот», — говорит парламентарий.

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