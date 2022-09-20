Москва, 20 сентября, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование механизма изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Законопроект исключает возможность ухода от ответственности за нарушение земельного законодательства путем введения запрета на переход, прекращение права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и передачу участка в ипотеку.

В частности законопроект устанавливает, что при выявлении факта нарушения законодательства и выдачи предписания об устранении выявленного нарушения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносится запись о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и ипотеки как обременения на такой участок, за исключением случаев перехода права собственности в порядке универсального правопреемства.

Мера позволит прервать цепочку фиктивной смены собственника на земельный участок. При этом законопроект сохраняет для собственника право передавать участок в аренду в целях возможности устранения выявленных нарушений с помощью третьих лиц.

Вместе с тем в случае неустранения в установленный предписанием срок выявленного нарушения, после назначения административного наказания за неустранение выявленного нарушения законопроект запрещает совершение в отношении земельного участка любых сделок посредством внесения в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения и ипотеки как обременения на такой участок до завершения рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность установления факта неиспользования земельного участка по целевому назначению в течение трех и более лет к моменту осуществления федерального государственного земельного контроля (надзора).

Инициатива также вводит положения, регулирующие порядок продажи земельных участков на торгах посредством публичного предложения в случае их изъятия при неиспользовании по целевому назначению или использовании с нарушением законодательства Российской Федерации, в том числе в целях сокращения общего срока изъятия участков у собственников законопроект сокращает срок принятия уполномоченными органами решений о приобретении таких земельных участков в государственную или муниципальную собственность до пятнадцати дней.

Что дальше

Вместе с тем, по словам зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежды Школкиной («Единая Россия») законопроект не решает проблему с невостребованными долями, которых по разным оценкам в России насчитывается около 13 млн га.

«И я надеюсь, что наша давняя инициатива по вовлечению невостребованных долей земель сельхозназначения в оборот через упрощенную процедуру передачи невостребованных долей в муниципальную собственность, в том числе через признание земельных долей умерших собственников (при отсутствии наследников или завещания) выморочным имуществом, в ближайшее время будет поддержана правительством РФ, и в этом вопросе наконец-то будет поставлена жирная точка», — отметила Школкина.

Кроме того, по ее словам, необходимо решать вопрос с землями сельхозназначения, находящимися в муниципальной и региональной собственности, и которые также не всегда используются по назначению.

«На мой взгляд, для таких земель необходимо также распространить критерий, как максимальные сроки использования земель сельхозназначения по назначению (по общей аналогии) и увеличить меры господдержки для ввода таких земель в оборот», — говорит парламентарий.