Москва, 20 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В 2002 году снижение цен в России началось еще в мае, продолжалось все лето и захватило еще и часть сентября — это необычная ситуация для российской экономики, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Инфляция связана с несколькими факторами — коррекция цен после их резкого скачка в марте, укрепление курса рубля, слабый потребительский спрос, увеличение предложения сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке в связи с экспортными ограничениями, запуск механизма «параллельного импорта».

Однако, хотя темпы дефляции в августе были выше, чем в июне и июле, это было достигнуто прежде всего за счет снижения цен на продовольствие, в том числе сезонного удешевления плодоовощной продукции.

При этом цены на непродовольственные товары снизились лишь на 0,05% против снижения на 0,44% в июле и на 0,41% в июне, что может быть сигналом скорого завершения необычно долгого летнего снижения цен в экономике — когда сезонный эффект снижения цен на продовольствие будет исчерпан.

Эту же картину показывает и сегодняшний комментарий ЦБ – «месячное снижение цен с поправкой на сезонность сократилось до близкого к нулю значения после 0,27% в июле».

ЦБ РФ делает вывод о начинающемся проявлении проинфляционного давления, связанного с «сохраняющимися ограничениями по выпуску и импорту ряда непродовольственных товаров, ростом издержек, сохранением на повышенном уровне инфляционных и ценовых ожиданий».

Дополнительные факторы неопределенности связаны с тем, оживет ли потребительская активность (этому способствует повышение доступности кредитования, низкий уровень безработицы, низкие ставки по вкладам и повышение инфляционных ожиданий, но значимого увеличения потребительской активности еще не видно), динамикой курса рубля (пик укрепления был достигнут в конце июня, и ожидается, что в среднесрочной перспективе он будет слабеть вследствие сокращения профицита счета текущих операций и возможных валютных интервенций Минфина в случае возвращения модифицированного бюджетного правила), параметрами бюджетной политики.

Это и оказало влияние на несколько неожиданный для рынка сигнал ЦБ РФ о том, что «цикл снижения ключевой ставки, скорее всего, близок к завершению», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Банка России, годовая инфляция замедлилась и в августе 2022 года составила 14,3%.

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