Москва, 20 сентября, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Сложившаяся в данный момент ситуация подтверждает, что народы республик Донбасса хотят быть хозяевами собственной судьбы. Об этом 20 сентября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Mid.ru Сергей Лавров

«Мы с самого начала специальной военной операции, да в общем-то и в предшествующий ей период, говорили о том, что свою судьбу должны решать народы соответствующих территорий. И вся нынешняя ситуация подтверждает, что они хотят быть хозяевами своей судьбы», — комментируя сообщения о том, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР) состоятся референдумы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из обнародованных результатов опроса Крымского Республиканского институт политических и социологических исследовании (РИПСИ) стало известно, что на историческом максимуме находится в настоящее время в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях уровень поддержки воссоединения этих регионов с Россией.