Ульяновск, 20 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено исследование потенциала развития Ульяновско-Димитровградской агломерации, которую после доработки технического задания направят на рассмотрение властям. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Ульяновск

В апреле 2022 года началось аналитическое исследование потенциала формирования Ульяновской-Димитровградской агломерации, цель которой — оценка перспектив и направлений развития. Региональные власти планируют определить проекты, которые дадут экономические и социальные эффекты, позволят снизить отток жителей и повысит общий уровень жизни населения.

Разработчики сделали акценты на усиление транспортно-логистических, социокультурных и экономических связей между Ульяновском и Димитровградом. В частности, предлагается расширить дорогу Ульяновск — Димитровград, построить скоростную железную дорогу Самара — Ульяновск — Казань, запустить водный транспорт по Волге. Сдержать миграционный отток, по мнению разработчиков, может помочь создание межвузовского кампуса, а в сфере медицины — размещение кардиологического центра, парка развлечений и музея СССР на территории Левобережья в Ульяновске.

Проект технического задания будет доработан «в ближайшее время» и направлен на согласование с органами власти.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Чувашии развивают Чебоксарскую агломерацию, которая объединяет шесть муниципалитетов: Чебоксары, Новочебоксарск, Моргаушский, Чебоксарский, Цивильский и Марпосадский районы.

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