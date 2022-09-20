Кутаиси, Грузия, 20 сентября 2022, 15:50 — REGNUM Одной из женщин, попавших в заложники при захвате отделения «Банка Грузии» в Кутаиси 20 сентября стало плохо. Трансляцию из здания ведёт один из заложников.

Захват заложника
Захват заложника
Mil.ru

Сообщается, что женщине понадобились лекарства. Медикаменты передали ей через окно. Видно, что из 12 заложников — большинство женщины. Одному из мужчин налётчик связал руки.

Напомним, злоумышленник, захвативший банк в Кутаиси, потребовал в течение трёх часов предоставить ему $2 млн, вертолёт, машину и флаг России. Срок истёк в 15:00 по тбилисскому времени (14:00 мск).

Читайте ранее в этом сюжете: Захвативший в Грузии банк злоумышленник согласился на переговоры