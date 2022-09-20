Кутаиси, Грузия, , 15:50 — REGNUM Одной из женщин, попавших в заложники при захвате отделения «Банка Грузии» в Кутаиси 20 сентября стало плохо. Трансляцию из здания ведёт один из заложников.

Захват заложника Mil.ru

Сообщается, что женщине понадобились лекарства. Медикаменты передали ей через окно. Видно, что из 12 заложников — большинство женщины. Одному из мужчин налётчик связал руки.

Напомним, злоумышленник, захвативший банк в Кутаиси, потребовал в течение трёх часов предоставить ему $2 млн, вертолёт, машину и флаг России. Срок истёк в 15:00 по тбилисскому времени (14:00 мск).

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