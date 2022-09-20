Кызыл, , 15:49 — REGNUM Референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав России является инициативой жителей Донбасса. Об этом заявил депутат Госдумы Шолбан Кара-оол («Единая Россия»), отметив, что он хорошо их понимает, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Шолбан Кара-оол в зоне СВО Страница Шолбана Кара-оола в соцсети «ВКонтакте»

«Они хотят сделать судьбоносный выбор, который определит путь дальнейшего исторического развития и серьёзных перемен во всех сферах жизнедеятельности. Они не принимают жестокое и чужеродное, не хотят, чтобы киевский режим стёр их с лица земли, просят защиты», — отметил он.

Депутат напомнил, что Тува в своё время поднимала вопрос о вхождении в состав РСФСР, составила несколько прошений о защите и покровительстве, поскольку Россия «испокон веков была супердержавой, где выживали суперэтносы, где есть возможность сохранить себя, свою землю, свою культуру, язык, идентичность».

«Думаю, Донбасс исходит из этих же устремлений. И если они выскажутся за то, что другого пути, кроме как с Россией, у них нет, никто не вправе их осуждать и игнорировать», — заключил Шолбан Кара-оол.