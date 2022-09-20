Москва, , 15:48 — REGNUM Блогер Юрий Хованский дал первое интервью после своего выхода из СИЗО. Пользователи Сети 20 сентября активно обсуждают выпуск видеошоу «Осторожно: Собчак» с участием Хованского.

Юрий Хованский KirillSorokin

Как отмечают зрители, Хованский изменился спустя несколько месяцев после освобождения из-под стражи — блогер заметно располнел.

«Блин, Хова, конечно, офигенный чувак, и я его часто смотрю, но обычно вижу только 1/3 его тела. А сейчас в полный рост увидел и офигел, как он выглядит», — пишет пользователь с ником «7 часов назад».

«Жаль видеть его в таком неспортивном виде, потому что понимаю, что с такой жизненной позицией он запустит себя еще больше», — поделился Vadim Vyatchin.

«Юра с каждым днём всё пухлее))) Никогда ещё таким отёкшим он не был», — считает SweetBOY.

После выхода интервью Хованский впервые за несколько лет стал героем интернет-мемов. Пользователи пытаются понять, на кого стал больше похож располневший блогер: сравнивают его с персонажем «Звёздных войн» Джаббой Хаттом, королём гоблинов Громом Пузаном из Warhammer Fantasy и другими героями из поп-культуры.

ИА REGNUM напоминает, что в июне 2021 года Юрия Хованского арестовали по обвинению в оправдании терроризма за исполнение в 2012 году песни о теракте на Дубровке 2002 года. В декабре блогеру изменили меру пресечения на запрет определенных действий, однако уже в июле 2022 года суд прекратил уголовное дело.

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