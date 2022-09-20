Москва, 20 сентября 2022, 15:47 — REGNUM В отношении певицы Аллы Пугачёвой проводится проверка из-за поста в социальной сети на предмет дискредитации ВС РФ. Об этом 20 сентября сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
По данным канала, в правоохранительные органы обратилась жительница Московской области, посчитавшая, что публикация, появившаяся от имени артистки в социальной сети, оскорбляет российскую армию.
Уточняется, что проверку проводят сотрудники подмосковной полиции.
Официального подтверждения данной информации пока нет.