Источник: Аллу Пугачёву проверяют из-за поста об армии
Москва, 20 сентября, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В отношении певицы Аллы Пугачёвой проводится проверка из-за поста в социальной сети на предмет дискредитации ВС РФ. Об этом 20 сентября сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
(сс) Serge Serebro
Алла Пугачева
По данным канала, в правоохранительные органы обратилась жительница Московской области, посчитавшая, что публикация, появившаяся от имени артистки в социальной сети, оскорбляет российскую армию.
Уточняется, что проверку проводят сотрудники подмосковной полиции.
Официального подтверждения данной информации пока нет.