Москва, 20 сентября, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Решение открыть морской терминал в Новороссийске отвечает намерению расширить торговлю со странами юга, будет способствовать развитию связей с ними, будет способствовать увеличению взаимной торговли, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

Владислав Осипов ИА REGNUM Паром

«Кроме того, это позволит снизить автомобильные пункты пропуска на границе, сократить сроки доставки товаров. Данный проект также позволит увеличить параллельный импорт, что скажется на насыщении внутреннего рынка.

Если для последующей доставки вглубь страны будут применять контрейлерные перевозки, то это загрузит железную дорогу, что скажется на её финансовых результатах. Также можно ожидать развития различной инфраструктуры в регионе, которая потребуется в связи с увеличением грузового потока.

Будут созданы дополнительные рабочие места, увеличатся поступления в бюджеты всех уровней. Конечно же, это решение может способствовать не только увеличению импорта в страну, но экспорта из РФ, расширению экономических связей со странами Ближнего Востока и Африки.

Другие объекты в портах юга страны могут быть перепрофилированы на экспорт товаров, что увеличит объёмы перевалки, сократит время обработки, а значит, и время их доставки.

Не исключено, что в случае необходимости, может быть увеличен такой способ доставки грузов для чего будет расширена соответствующая инфраструктура как в этом порту, так и в других портах юга страны», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новороссийске откроется морской терминал для приёма из Турции крупных паромов, которые способны перевозить за один рейс около 100 грузовых фур.

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