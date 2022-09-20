Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга планируют принять обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину по соблюдению закона о размещении вышек сотовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе городского парламента.

Вышка сотовой связи Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Проект постановления «Об обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину» поддержали на комиссии по экологии и природопользованию. Депутаты предлагают дать возможность Роспотребнадзору или органам исполнительной власти регионов контролировать соблюдение норм законодательства при установке вышек связи.

Депутаты сообщают, что жители Петербурга часто обращаются к ним по этим вопросам. Их настораживает, что вышки размещают рядом с жилыми домами, школами и детскими садами и другими социальными учреждениями.

«Среди предложений, рассмотренных на заседаниях этой группы, — установление минимального расстояния вышек сотовой связи от жилых домов и требование разместить на телекоммуникационном оборудовании куар-коды, чтобы жители могли оперативно получать всю необходимую информацию», — сообщил депутат Заксобрания, председатель комиссии по экологии и природопользованию Алексей Макаров («Единая Россия»).

Напомним, что ранее депутаты рассмотрели проект обращения к Мишустину по увеличению выплат гражданам, которые осуществляют уход за людьми с ограниченными возможностями здоровья.

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