Москва, 20 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР российская военная техника эффективно противостоит образцам вооружения стран Запада. Об этом 20 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Kremlin.ru Владимир Путин

«Сразу же отмечу, что применяемое в ходе операции российское оружие показывает высокую эффективность, прежде всего это касается авиации, высокоточных ракет большой дальности, авиационных средств поражения, ракетно-артиллерийского, бронетанкового вооружения и другого», — сказал он.

Также Путин отметил, что российское вооружение позволяет вести уничтожение военной инфраструктуры, пунктов управления и военной техники врага, а также поражать места расположения киевских нацистов, и при этом минимизирует потери среди личного состава российских военных.

При этом президент РФ особо подчеркнул, что российская военная техника «эффективно противостоит западным образцам вооружения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимира Путина заявил, что огромный вклад в укрепление безопасности России, а также в увеличение боевых возможностей российских армии и флота вносит оборонно-промышленная отрасль нашей страны.