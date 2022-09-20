Уфа, , 15:45 — REGNUM Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко прибыл в Уфу. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Председатель белорусского совмина Роман Головченко Government.by

Сообщается, что в республику прибыла официальная делегация Белоруссии во главе с премьер-министром страны Романом Головченко. В аэропорту Уфы членов делегации встречал глава Башкирии Радий Хабиров.

Отмечается, что представители Белоруссии примут участие в международном конгрессе «Транспорт и строительство», который проходит в эти дни в Уфе.

Сообщается, что Головченко вместе с Хабировым посетят промышленные предприятия и социальные объекты.

Глава Башкирии и премьер-министр Белоруссии откроют дилерский центр Минского автомобильного завода и заложат капсулу в основание стройплощадки производственного комплекса белорусской компании «АМКОДОР», пояснили в пресс-службе.