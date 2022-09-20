В Уфу прибыл премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Уфа, 20 сентября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Премьер-министр БелоруссииРоман Головченко прибыл в Уфу. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба главы Башкирии.
Сообщается, что в республику прибыла официальная делегация Белоруссии во главе с премьер-министром страны Романом Головченко. В аэропорту Уфы членов делегации встречал глава БашкирииРадий Хабиров.
Отмечается, что представители Белоруссии примут участие в международном конгрессе «Транспорт и строительство», который проходит в эти дни в Уфе.
Сообщается, что Головченко вместе с Хабировым посетят промышленные предприятия и социальные объекты.
Глава Башкирии и премьер-министр Белоруссии откроют дилерский центр Минского автомобильного завода и заложат капсулу в основание стройплощадки производственного комплекса белорусской компании «АМКОДОР», пояснили в пресс-службе.