Москва, , 15:41 — REGNUM В текущих условиях Турция стсамым популярным зарубежным направлением для российских туристов, заявил корреспонденту аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Карта «Мир»

« Кроме того, власти Турции ранее пообещали не присоединяться к антироссийским санкциям Запада и пока придерживается данного обещания, а между российским и турецким бизнесом сохраняются тесные экономические санкции.

В том числе не исключено, что через Турцию в РФ поставляются товары в обход санкций. Все это раздражает западные страны, отсюда, по-видимому, и растущее давление на эту страну.

Для россиян, которые часто посещают Турцию, отказ двух банков обслуживать карты «Мир», конечно, вызовет значительные неудобства.

Впрочем, российские граждане достаточно активно посещают другие страны, где карты «Мир» не поддерживаются, например, Египет или ОАЭ. Так что и в данном случае они, думаю, сумеют приспособиться к ситуации.

После случая с Турцией, вероятно, будет постепенно усиливаться давление и на банки других стран, где пока принимают карты «Мир».

Однако в основном это — страны бывшего СНГ, которые довольно сильно зависят от России экономически и/или политически, и они вряд ли станут как-то резко отказываться от сотрудничества с системой «Мир».

В то же время шаги Запада, вероятно, заметно затруднят реализацию планов ЦБ по расширению географии применения данных карт», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за санкций со стороны США и Великобритании два крупнейших банка Турции — Is Bankasi и DenizBank — перестали обслуживать российские карты «Мир».

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