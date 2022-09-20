София, , 15:39 — REGNUM Официальная София не намерена развивать взаимоотношения с российским концерном Газпром и продлевать с этой структурой существующие контракты. Об этом 20 сентября со ссылкой на заявление министра экономики Болгарии Николы Стоянова передаёт БНР.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Стоянова, на сегодняшний день Болгария заинтересована в выполнении Софией и Москвой «газовых соглашений», срок которых истекает 31 декабря нынешнего года.

«В дальнейшем мы будем искать альтернативу российскому газу», — сказал Стоянов.

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Напомним, ранее крупнейшая газораспределительная компания Болгарии — «Булгаргаз» объявила тендер на поставку в страну сжиженного голубого топлива из Азербайджана, Турции и США.