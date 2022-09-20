София, 20 сентября, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Официальная София не намерена развивать взаимоотношения с российским концерном Газпром и продлевать с этой структурой существующие контракты. Об этом 20 сентября со ссылкой на заявление министра экономики Болгарии Николы Стоянова передаёт БНР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По словам Стоянова, на сегодняшний день Болгария заинтересована в выполнении Софией и Москвой «газовых соглашений», срок которых истекает 31 декабря нынешнего года.

«В дальнейшем мы будем искать альтернативу российскому газу», — сказал Стоянов.

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Напомним, ранее крупнейшая газораспределительная компания Болгарии — «Булгаргаз» объявила тендер на поставку в страну сжиженного голубого топлива из Азербайджана, Турции и США.