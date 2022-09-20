Москва, , 15:39 — REGNUM Партия «Шор» проводит протестные акции в Кишинёве, чтобы изменить условия жизни в Молдавии. Об этом заявил 20 сентября в передаче «Соловьев LIVE» лидер партии Илан Шор.

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор partidulsor. md

Он подчеркнул, что это — протест не партии, а народа, который требует отставки президента Молдавии Майи Санду и правительства.

«Это — протест народа за то, чтобы ему жилось лучше, чтобы люди не прозябали и не умирали от голода и холода зимой, которая нас ожидает. Зимой — без газа и электричества, которые не смогут оплатить 99%», — сказал Шор.

Он сообщил, что следующий масштабный протестный митинг в Кишинёве состоится 25 сентября. Политик призвал все молдавские оппозиционные партии, которые недовольны властями, поддержать акцию.

Напомним, в ходе акции «Шор» 18 сентября был разбит палаточный городок для бессрочного протеста. Активисты заявляют, что не уйдут, пока требования об отставке не будет выполнено.

Читайте ранее в этом сюжете: Организаторы протеста в Кишинёве обвинили правоохранителей в нарушениях