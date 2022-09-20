Москва, 20 сентября, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Инициированные депутатами Госдумы «военные» поправки в Уголовный кодекс — «вполне логичное и ожидаемое закручивание гаек в условиях прокси-войны с НАТО» на территории б. УССР, отметил 20 сентября в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Госдума

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Как сообщалось ранее, 20 сентября Госдума во втором и в третьем чтении приняла закон, согласно которому периоды мобилизации, военного положения и военного времени считаются отягчающими обстоятельствами при наказании за совершенные преступления.

Совфед обсудит закон на заседании 21 сентября.