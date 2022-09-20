Донецк, 20 сентября, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли Макеевку в Донецкой Народной Республике, сообщили 20 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:06 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Кировский район): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ совершили обстрел Петровского района Донецка.

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