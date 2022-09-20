Москва, , 15:36 — REGNUM Огромный вклад в укрепление безопасности России, а также в увеличение боевых возможностей российских армии и флота вносит оборонно-промышленная отрасль нашей страны. Об этом 20 сентября заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Оборонная отрасль вносит огромный вклад в укрепление безопасности страны и в повышение боевых возможностей армии и флота. При этом она занимала и занимает прочные позиции на мировых рынках вооружений», — сказал он.

Также Путин отметил, что российское вооружение противостоит оружию Запада в зоне проведения спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина как можно скорее рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав РФ в случае положительного решения по итогам референдума.