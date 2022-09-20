Симферополь, 20 сентября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Заместитель главы администрации Молодежненского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым арестова по обвинению в получении взятки в крупном размере, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления по Республике Крым и городу Севастополю 20 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, в июне 2022 года чиновник предложил местной жительнице, обратившейся к нему, за взятку в 420 тыс. рублей изготовить постановление главы администрации поселения об утверждении схемы земельного участка на кадастровом плане поселка и в способствовать в переходе права собственности этого участка в ее собственность. После получения части взятки чиновник передал жительнице документ, при том что данные действия входили в его прямые служебные обязанности.

Действия чиновника были выявлены и пресечены оперативными сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Симферопольскому району. Замглавы администрации был задержан, ему было предъявлено обвинение

По ходатайству следователя Киевским районным судом города Симферополя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключении под стражу на период предварительного следствия до 13 ноября.