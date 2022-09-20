Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:38 — REGNUM Сейчас решается судьба будущей модели мирового развития. За это идёт большая подковёрная борьба. Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«События на [территории бывш. УССР] не самые важные сейчас для России и остального мира. Например, более существенные вопросы, куда пойдут дешёвые сырьевые ресурсы России, на Запад или в Китай, или в Индию; кому подчиняться будет Европа, если не России, то какой смысл нам обеспечивать её дешевым сырьём и организовывать там процветание; будет ли повышен статус рубля до уровня мировой резервной валюты; что будет с США и Западом; идеология и даже религия нового мира… Папа Римский, который передвигается на инвалидной коляске, переживая за судьбы Запада, недаром примчался на малозначимый форум в Казахстан, туда же приезжал и Си Цзиньпин. И всё это на фоне судьбоносного форума ШОС в Самарканде, где как раз шла речь про разворот российских трубопроводов из Западной Сибири в Китай», — отметил Полухин.

Он добавил, что постоянные заявления в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье по поводу референдумов по воссоединению с Россией, перенесения их сроков — это политтехнологические приёмы, которые приучают население этих территорий к неизбежности этого события.

При этом Полухин отметил, что референдумы неизбежны, тем более что «Россия сейчас там восстанавливает социальную систему, получает доверие населения, которому очень нужен образ конкретного будущего».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что большая часть жителей республик Донбасса и освобождённых от киевских боевиков территорий бывш. УССР во время референдума намерены отдать свои голоса за воссоединение с Россией. Об этом говорят данные опроса общественного мнения.

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