Джакарта, 20 сентября, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо получил награду «гражданин мира» от американского аналитического центра за свое лидерство на мировой арене, сообщает Antara.

Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

Глава Индонезии заявил, что награда посвящена всему индонезийскому народу.

«Президент является воплощением духа, который Индонезия хочет донести до мира, а именно парадигмы сотрудничества, наведения мостов и участия в решении проблем», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, которая получила награду и передает её президенту.

Джоко Видодо получил награду за лидерство на посту председателя G20, усилия по преодолению последствий ситуации на территории бывшей УССР и поддержку продвижения реализации прав человека, демократии и лучшей глобальной архитектуры здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди объяснила роль страны в укреплении глобальной инфраструктуры здравоохранения.