Донецк, 20 сентября, 2022, 15:34 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел киевских войск попал город Макеевка. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 15:06 с позиций в Орловке обстрелян Кировский район Макеевки. Всего выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, киевские войска открыли огонь по посёлку Зайцево и Донецку.