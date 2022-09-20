Симферополь, , 15:33 — REGNUM На историческом максимуме находится в настоящее время в республиках Донбасса, а также в Херсонской и Запорожской областях уровень поддержки воссоединения этих регионов с Россией. Это 20 сентября следует из обнародованных результатов опроса Крымского Республиканского институт политических и социологических исследовании (РИПСИ).

Россия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что в исследовании, которое проводилось 13−14 сентября, принимали участие по 993 совершеннолетних респондента из Донецкой Народной Республики (ДНР), Луганской Народной Республики (ЛНР) и Запорожской области, а также — 1000 совершеннолетних жителей Херсонской области, Опрос проводился путём телефонного интервью. Выборка квотная по полу и возрасту, его погрешность составляет 2,1%.

«В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уровень поддержки вхождения регионов в Россию — на историческом максимуме», — говорится в результатах исследования.

Также указывается, что подавляющее большинство жителей названных регионов выступают за проведение референдума о вхождении в состав РФ. Так, в ДНР за это высказались 86% участников опроса, в ЛНР — 87%, в Запорожской области — 83% и в Херсонской области — 72%.

Кроме того, как уточняет РИПСИ, уровень пророссийских настроений в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уверенно растёт. В ДНР за воссоединение региона с Россией высказались 94% респондентов, в ЛНР — 93%, в Запорожской области — 87% и в Херсонской области — 80%.

При этом отмечается, что за нахождение своих регионов под контролем киевского режима высказалось от 1 до 2% опрошенных (минимально в ЛНР — 0%), что, по данным РИПСИ, находится на уровне статистической погрешности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что референдум по воссоединению региона с Россией пройдёт с 23 по 27 сентября.