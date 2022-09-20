Таллин, 20 сентября, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Европейский союз готовится к непростой зиме — с резко возросшими ценами на энергоносители и общей инфляцией. С целью снижения этой зависимости Еврокомиссия приняла три решения.

ru.torange.biz Газ

Об этом эстонскому порталу гостелерадиовещания ERR сообщила глава представительства Европейской комиссии в ЭстонииВивиан Лоонела.

По ее словам, Еврокомиссия в первую очередь уделила внимание надежности поставок. «Благодаря установленному в Европейском союзе обязательству по заполнению газохранилищ мы уже сейчас находимся в лучшем положении, чем прошлой осенью, и мы переживем эту зиму», — уверена Лоонела.

Теперь, по ее словам, следующие шаги Еврокомиссии будут направлены на снижение цен — в помощи нуждаются как предприятия, так и домашние хозяйства ЕС.

Во-первых, комиссия выступила с предложением, чтобы страны ЕС уменьшили с ноября 2022 года по март 2023 года общее электропотребление на 10% по сравнению со средним потреблением в эти месяцы за предыдущие пять лет. В часы пик, когда газ больше диктует цену, следует отдельно уменьшить электропотребление как минимум на 5%, что в сумме покрыло бы не менее 10% часов в период с ноября по март.

Во-вторых, Еврокомиссия приняла решение установить верхний предел прибыли предприятий, производящих дешевую электроэнергию. «Компании, занимающиеся возобновляемыми источниками энергии, на нынешнем рынке получают колоссальные прибыли, которых они даже не предвидели», — заявила представительница ЕК в Эстонии.

Поэтому планируется установить верхний предел цены мегаватт-часа на уровне 180 евро и направить полученные деньги на поддержку потребителей электроэнергии. Это предоставило бы в распоряжение стран ЕС 140 млрд евро, чтобы можно было уменьшить последствия шока и одновременно обеспечить предпринимателям как возможность действовать, так и честную конкуренцию, подчеркнула Лоонела.

В-третьих, крупные нефтяные, газовые и каменноугольные компании должны уплатить в качестве налогов, как отметила Лоонела, «справедливую долю» 33% от дополнительной прибыли за 2022 год в виде однократного платежа.

Эти три предложения являются временными мерами, которые помогли бы обеспечить надежность снабжения и конкурентоспособность европейской экономики, подчеркнула глава представительства Европейской комиссии в Эстонии Вивиан Лоонела.