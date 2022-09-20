Саратов, , 15:58 — REGNUM Одного из адвокатов Саратовской области признали виновным в покушении на мошенничество, совершенном в значительном размере. Ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Установлено, что 18 апреля адвокат находился на территории Ленинского района Саратова, когда получил от своего доверенного лица, обвиняемого в совершении тяжкого преступления, денежные средства в размере 200 тыс. рублей. Злоумышленник обещал передать деньги сотрудникам полиции за непривлечение своего подзащитного к уголовной ответственности за более тяжкое преступление. При этом адвокат не мог повлиять на принятое решение и не принимал к этому никаких мер.

Ранее ИА REGNUM передавало, в феврале 2022 года один из адвокатов Саратовской области получил от действовавшего в рамках оперативных мероприятий представителя одного из участников гражданского судопроизводства, деньги частями в общей сумме более 3 млн рублей. За незаконное вознаграждение предполагалось принятие судьями положительных решений по гражданским делам в пользу его доверителя.

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