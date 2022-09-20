Брянск, 20 сентября, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Более 40 лет колонии на двоих получили организаторы нарколаборатории в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября в пресс-службе региональной прокуратуры.

Sledcom.ru Суд

Злоумышленники в жилом доме в деревне Голубча Трубчевского района организовали лабораторию по производству наркотиков синтетического происхождения. В момент задержания оперативники изъяли из помещения более 70 кг запрещённых веществ.

Коллегия присяжных заседателей признала иностранцев не заслуживающих снисхождения. На основании единодушного обвинительного вердикта присяжных Брянский областной суд приговорил одного из мужчин к 22 годам лишения свободы, второго — к 19 годам заключения. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, каждому назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Приговор ещё не вступил в законную силу.