Москва, 20 сентября, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Предприятие Роскосмоса завершило создание российской спутниковой аппаратуры для глобального мониторинга судоходства. Новая бортовая аппаратура разработки Российских космических систем (входит в Роскосмос) сможет собирать и обрабатывать актуальную информацию о мировом судоходстве, расположении и состоянии кораблей, а также «навигационную историю» судов на отечественных спутниках в связке с приемными станциями на Земле. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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«Сегодня популярностью пользуется сервис Marinetraffic, который позволяет отслеживать местоположение судов. Сервис основан на регистрации радиосигналов автоматической идентификационной системы (АИС), которыми корабли обмениваются с береговыми службами, а также друг с другом. Однако отдаленные территории морей и океанов остаются недоступны для приемной аппаратуры, расположенной на берегу», — указано в сообщении.

Решением данной проблемы стала установка приёмников сигналов автоматической идентификационной системы на низкоорбитальных спутниках, которые получат информацию от судов во всех районах Мирового океана.

АИС строится на отечественных электронных компонентах по концепции интегрированной бортовой информационной системы (ИБИС). Такая процедура ускоряет её производство, снижает стоимость и даёт возможность модернизации под разные виды спутников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха начала заводские испытания газотурбинного энергетического агрегата для ледостойких плавучих платформ добычи природного газа. Он станет первым российским агрегатом морского применения, который может заместить зарубежное оборудование в сегменте рынка добычи углеводородов на морском шельфе.

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