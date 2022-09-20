Москва, , 15:31 — REGNUM Санкционное давление США на Россию продолжается и оказывается не только напрямую, но и через влияние на третьи страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Карта «Мир» Card.mironline.ru

«Так, под угрозой США о введении на них санкций два крупнейших банка Турции Is Bankasi и DenizBank перестали принимать в своих банкоматах и проводить операции по платежным картам российский системы «Мир».

Другие турецкие банки либо уже сделали аналогичный шаг, либо сделают его в ближайшее время. Это, несомненно, уменьшит географию приема карт «Мир».

Вполне возможно, что США будут оказывать давление и на другие страны, в которых карта «Мир» принимается к обслуживанию (Вьетнам, Армения, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия и Абхазия), чтобы они также перестали это делать.

Даже если это произойдет, то НСПК и карта «Мир» созданные после введения первых санкций против России в 2014 году и позволившие без проблем пережить российским пользователям введение санкций в 2022 году, продолжат успешно функционировать, обеспечивая платежные и расчетные операции по платежным картам как внутри России, так и в тех странах, кто продолжит проводить с ними расчеты», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, два крупнейших банка Турции — Is Bankasi и DenizBank — перестали обслуживать российские карты «Мир» из-за санкций со стороны США и Великобритании.

Читайте также: В Турции два банка перестали обслуживать карты «Мир»