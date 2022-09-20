Донецк, 20 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Киевские войска открыли огонь по посёлку Зайцево и Донецку. Об этом 20 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Танки ВСУ

В 14:35 с позиций в населённом пункте Кирово по населённому пункту Зайцево было произвено шесть выстрелов из танка.

Спустя десять минут, в 14:45, из Красногоровки по Петровскому району Донецка ВСУ выпустили четыре снаряда калибра 152 мм.