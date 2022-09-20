Самара, 20 сентября, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Работы по расчистке русла одной из рек стартовали в Самарской области. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Алтайприрода Расчистка русла реки Каменка с. Алтайское

Данный вопрос был рассмотрен на совещании в областном правительстве.

По словам министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской областиАлексея Веселова, в регионе начали расчистку русла реки Сызранки от донных отложений и камыша.

Отмечается, что этот проект получил федеральную поддержку. На его реализацию предусмотрены и средства областного бюджета.

РанееИА REGNUM сообщало о том, что расчистка этой реки в Самарской области проходит в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Завершить мероприятия планируется в 2024 году.

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