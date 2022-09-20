Херсон, 20 сентября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Референдум по воссоединению Херсонской области с Россией пройдёт с 23 по 27 сентября, заявил 20 сентября глава региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, власти региона сделают все, чтобы обеспечить безопасность жителей региона во время референдума.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум по вхождению ДНР и ЛНР в состав России на правах субъекта пройдёт с 23 по 27 сентября.

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