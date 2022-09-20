Москва, , 15:27 — REGNUM На базе миграционного центра «Сахарово» в Москве будет организовано привлечение иностранных граждан на службу в Вооруженных силах России. Об этом 20 сентября мэр столицы Сергей Собянин написал в своем блоге.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава города напомнил, что Государственная дума приняла закон об упрощении получения российского гражданства, согласно которому иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах РФ, смогут получить гражданство России без длительного ожидания и других бюрократических преград.

«В Москве действует Миграционный центр «Сахарово» — единое окно для решения вопросов трудовой занятости мигрантов. В самое ближайшее время Правительство Москвы развернет в «Сахарово» полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан. Городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным для граждан», — написал Собянин.

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