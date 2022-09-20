Таллин, , 15:27 — REGNUM Объем государственного бюджета Эстонии в 2023 году составит примерно 15 млрд евро, главный рост расходов связан с оборонной отраслью и социальной сферой, немало средств пойдет на противостояние энергетическому кризису. Об этом заявила министр финансов страны Кейт Пентус-Розиманнус, сообщило гостелевидение ETV.

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В числе приоритетов госказны на 2023 год также значатся ускоренная эстонизация школьного и дошкольного образования и повышение зарплат педагогам.

На оборону планируется впервые выделить более 1 млрд евро или 3% от ВВП. Одна из важнейших трат здесь — строительство централизованной системы ПВО. На энергетический кризис и дотации по его смягчению в бюджете предусмотрено 200 млн евро. Деньги на эти нужды поступят от продаж квот на углекислый газ СО2 на международном рынке. Освобождение пенсий от налога обойдется бюджету еще дополнительно в 100 млн евро расходов.

По словам министра финансов, всего этого удастся достичь без увеличения размеров нынешнего бюджетного дефицита: «Мы не будем увеличивать бюджетный дефицит, он останется прежним, несмотря на то, что у нас будут большие инвестиции в оборонной сфере, а энергетический кризис и меры помощи также потребуют больших вложений. Наша цель — сохранить ту отметку, на которой сейчас находится дефицит».

В настоящий момент дефицит бюджета Эстонии составляет примерно 3% объема ВВП.