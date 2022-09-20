Москва, , 15:26 — REGNUM Концепцию нового стационара Иркутской областной детской клинической больницы высоко оценили в Совете Федерации, сообщает 20 сентября телеграм-канал минздрава региона. Поясняется при этом, что строительство социальных объектов в Приангарье обсудили на расширенном заседании Комитета по социальной политике.

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Областная детская клиническая больница оказывает специализированную, высокотехнологическую медицинскую помощь и является передовой больницей третьего уровня оказания медпомощи. При этом помощь оказывается в зданиях, являющихся объектами культурного наследия и не соответствующих современным санитарно-эпидемиологическим требованиям. Возраст главного корпуса больницы составляет более 100 лет, зданию урологического корпуса — 50 лет.

В целях определения возможности строительства стационара на существующем земельном участке на бульваре Гагарина объявлен конкурс на проведение предпроектных работ. Разработка проектно-сметной документации планируется до конца 2023 года.

Сенаторы высоко оценили идею строительства современного стационара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области до конца 2022 года, благодаря нацпроекту «Здравоохранение» и региональному проекту модернизации первичного звена, для медучреждений региона будет приобретено 52 единицы оборудования, в том числе — операционные столы, эндоскопические стойки с набором инструментов для лапароскопических операций, аппараты ИВЛ и многое другое. Также регион продолжает строить новые ФАПЫ. Они появляются там, где медицинская помощь на оказывалась вовсе.

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