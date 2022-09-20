Асадабад, Афганистан, , 15:26 — REGNUM Ребёнок, похищенный из центральной больницы Асадабада, административного центра афганской провинции Кунар, был найден в уезде Дангам этой провинции и возвращён родителям. Об этом сообщает государственное информационное агентство «Бахтар», контролируемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Младенец Pixabay.com

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Согласно информации, в связи с инцидентом задержаны женщина и мужчина.