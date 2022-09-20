Москва, , 15:25 — REGNUM Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, в котором исключается требование о раздельной выкладке винодельческой продукции при розничной торговле, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

Напомним, по действующему законодательству при розничной продаже винодельческая продукция, произведенная и зафиксированная в единой государственной автоматизированной информационной системе учета до дня вступления в силу закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» выкладывается отдельно от аналогичной продукции, произведенной и зафиксированной в системе после вступления в силу закона.

В правительстве отмечают, что указанные положения в полной мере обеспечили повышение качества винодельческой продукции и должны быть отменены.