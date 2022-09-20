Елец, Липецкая область, , 15:23 — REGNUM Начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Ельцу Липецкой области задержан по подозрению в в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Липецкой области.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Как полагает следствие, подозреваемый, зная о том, что в сауне, которая принадлежит его родственнику, реализуется алкогольная продукция без лицензии, а также организовано содержание притона для занятий проституцией, оказывал содействие родственнику. Также он не сообщил руководству о своей личной заинтересованности и конфликте интересов.

В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.