Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM Проведение референдумов в Донбассе являются тем самым «асимметричным ответом», о котором неоднократно предупреждали российские власти Запад. Вместо ударов по Киеву, Россия их проведением нанесёт мощнейший удар по государственности бывшей УССР. Так прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM подготовку референдумов о вхождении республик Донбасса в состав России главный редактор уральского ИА «Время Пресс» Инна Быстрицкая.

Жители Донбасса Andrew Butko

Референдумы в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожских областях, по мнению Инны Быстрицкой, — это послание не Зеленскому, а его британским и американским кураторам, «очень прозрачно намекающее, к чему может привести дальнейшее накачивание этой страны оружием и наёмниками».

«Также референдумы в ЛНР и ДНР можно считать неким обращением к поддерживающим Россию жителям Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесских областей. Они тоже могут это сделать, а Российская Федерация радушно примет их к себе, гарантировав мир и стабильность на территориях», — отмечает эксперт.

Инна Быстрицкая уточняет, что референдумы о присоединении к России республик Донбасса и двух областей вряд ли что-то кардинально изменит для их жителей в текущей ситуации, и без того активно получающих российские паспорта и поддерживающих присутствие российских военных на их территории. Разве что даст властям РФ возможность трансформировать понятие «специальная военная операция», дополнив его законодательно понятиями «мобилизация», «военное положение», «военное время» и другими.

«Однако несомненным плюсом грядущих событий станет наглядное подтверждение известного лозунга «Россия своих не бросает!», в котором в последнее время начали сомневаться и симпатизирующие РФ жители [бывш. УССР] и значительная часть российского патриотического сообщества», — отмечает Инна Быстрицкая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября 2022 года глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон «О референдуме Луганской Народной Республики по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации». О готовности к референдуму о присоединении к России заявил глава ДНР Денис Пушилин. В Херсонской области около 80% жителей намерены принять участие в референдуме, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Движение «Мы вместе с Россией» обратилось к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести референдум о воссоединении с Россией.

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