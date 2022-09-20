Москва, 20 сентября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В Госдуме в случае положительного исхода голосования на референдуме в ЛНР и ДНР по воссоединению с Россией будут выступать за скорейшее создание новых регионов России, отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Решение принято: референдумы о вхождении в состав России ДНР и ЛНР пройдут с 23 по 27 сентября. На подходе — Херсонщина и Запорожье», — констатировал Слуцкий в телеграм-канале.

Он назвал происходящее новым витком истории.

«Донбасс на пути домой. Этого, прежде всего, хотят люди этих территорий. И в этом они видят спасение от бомбежек, обстрелов и преследований карателей Зеленского», — отметил парламентарий.

«В случае положительного исхода голосования будем выступать за скорейшее создание новых регионов России. У нас общие язык, традиции и культура. Это наши люди! Поддержим и защитим!» — подчеркнул лидер ЛДПР.