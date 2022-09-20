Москва, , 15:22 — REGNUM Политика Народного банка Китая по девальвации юаня будет продолжена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал информацию о том, что китайский регулятор вновь понизил курс юаня.

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«Стимулирование экономики в Китае и ужесточение денежно-кредитной политики в США приводит к расхождению курсов. К тому же не самые лучшие экономические показатели Китая повышают в перспективе вероятность оттока капитала, что сказывается на курсе национальной валюты. До конца года юань может просесть до 0,13 доллара, но коридор будет 0,13-0,14, — сказал Алиев. — Китай периодически девальвирует национальную валюту для поддержания ценовой конкурентоспособности своих товаров на внешних рынках, и эта политика будет продолжена».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мария Печалова заявила, что предел снижения курса юаня по отношению к доллару США в 2022 году еще не достигнут.

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