Донецк, , 15:22 — REGNUM Попытки помешать проведению референдума в Донецкой Народной Республике будут караться. Об этом 20 сентября сообщили в Народном совете ДНР.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

В Народном совете проинформировали, что попытки помешать проведению референдума, на котором будет рассмотрен вопрос о вхождении регионов в состав РФ, будут караться как уголовное преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября будет проводиться референдум, на котором жители определят дальнейшую судьбу республик.