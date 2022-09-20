Москва, , 15:20 — REGNUM Нагрузка на логистические маршруты из Турции, ставшей сейчас одной из основных транзитных стран для международной логистики в Россию, многократно возросла, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Паром adam_gorka

«В августе был установлен очередной рекорд поставок из Турции в Россию, достигнув почти 740 млн долларов. Это рост 87% по сравнению с августом 2021 года.

Сейчас на контейнерных маршрутах между Турцией и Россией, после ухода глобальных перевозчиков, работают суда нескольких морских линий (например, Arkas, Akkon).

Кроме того, добавляются маршруты из Китая с перевалкой через Турцию. В этой связи решение задачи по увеличению пропускной способности Новороссийского порта было очень своевременным.

Возможность принимать автопоезда сокращает время на приемку груза и снимает необходимость задействовать портовую инфраструктура на погрузку-разгрузку контейнеров.

Прохождение таможенных процедур на удаленном от порта сухопутном терминале позволит расширить возможности имеющейся площадки и избежать физических ограничений хранения и обработки прибывающих фур», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на юге России в городе Новороссийске откроется морской терминал для приёма из Турции крупных паромов.

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